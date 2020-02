Di Gennaro: “Milan in ripresa, Pioli ha dato equilibrio”

MILANO – Antonio Di Gennaro, ex calciatore oggi opinionista, ha parlato sulle frequenze di TMW Radio della sfida fra Milan e Torino: “La squadra di Pioli si è ripresa, anche in Coppa ho visto una squadra superiore alla Juve nella prestazione. L’arrivo di Ibrahimovic ha dato qualcosa in più dentro e fuori dal campo, ha fatto capire ai giocatori cosa devono dare per questo club. Stanno crescendo molto calciatori come Rebic e Castillejo. Mi sembra che la squadra abbia finalmente trovato equilibrio. Toro? Longo è giovane, non so se abbia l’esperienza necessaria per uscire da questa situazione”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live