Di Gennaro: “Milan in corsa per l’Europa League, Ibra ha dato una scossa”

MILANO – L’ex calciatore Antonio Di Gennaro, oggi opinionista televisivo, si è espresso ai microfoni di TMW Radio sul mercato del Milan: “Sono arrivate due icone come Boban e Maldini, ma fare i dirigenti è diverso dall’essere calciatori. Credo che adesso stiano cercando di rimediare agli errori commessi in estate. Ibra ha dato una scossa. Ora ci si gioca l’Europa League, impensabile fino a qualche giornata fa, ed è già un progresso molto importante. Bravo anche Pioli. Vedremo anche le cessioni degli ultimi giorni di mercato, che devono essere fatte per il Fair play finanziario”.