Di Campli: “Taglio stipendi ai calciatori? Dev’essere scelta personale, non collettiva”

MILANO – Donato Di Campli, procuratore di diversi calciatori, ha parlato ai microfoni di TMW dell’ipotesi, sempre più concreta, che vengano tagliati gli stipendi dei giocatori professionisti: “Troppo semplice decurtare gli stipendi ai calciatori perché guadagnano tanto. Mi batterò per i miei assistiti affinché si trovi una soluzione giusta. Rinunciare allo stipendio, comunque, è una scelta personale e non può essere collettiva”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...