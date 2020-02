Derby – San Siro sarà tutto esaurito

MILANO – Continua la marcia d’avvicinamento al derby in programma domenica sera. Una sfida che, inevitabilmente, chiamerà a raccolta il pubblico delle grandi occasioni. Come riferisce infatti Il Corriere dello Sport, ad oggi sono rimasti soltanto un migliaio di tagliandi disponibili. Considerando che mancano ancora quattro giorni al fischio d’inizio, possiamo essere certi che San Siro sarà completamente esaurito. Stando a ciò che comunica l’Inter sul proprio sito internet, sono ancora disponibili dei biglietti per il settore ospiti, riservato ai sostenitori milanisti.

