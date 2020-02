Derby: l’iniziativa dell’Inter per i tifosi cinesi

MILANO – Cresce sempre di più l’attesa attorno alla stracittadina milanese, che andrà in scena domenica sera alla Scala del Calcio. Tuttavia, i tifosi che si trovano in Cina e che hanno già da tempo acquistato i biglietti, non potranno raggiungere l’Italia a causa del Coronavirus, il quale li tiene bloccati nel loro Paese. Di conseguenza, l’Inter ha deciso di rimborsare il costo dei tagliandi a tutti i sostenitori cinesi che non potranno essere presenti a Milano in occasione del derby.

