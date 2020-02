Derby – Ibra verso il recupero, Handanovic in forte dubbio: le probabili formazioni

MILANO – Il derby è sempre più vicino e i due allenatori, Pioli e Conte, sono alle prese con gli ultimi dubbi di formazione. Il più grande, in casa rossonera, riguarda Zlatan Ibrahimovic. Stando a Sky Sport, lo svedese domani rientrerà in gruppo e ci sono ottime probabilità di vederlo in campo domenica sera. Tra i nerazzurri, invece, è ancora in forte dubbio la presenza di Samir Handanovic, alle prese con un problema al mignolo della mano sinistra. Il portiere sloveno deciderà alla vigilia della sfida se scendere in campo o se lasciare il proprio posto a Padelli. Di seguito, le probabili formazioni.

Inter (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Kessié, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic. All. Pioli.