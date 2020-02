Derby – Ibra stringe i denti, Handanovic non ce la fa: le probabili formazioni

MILANO – L’attesa sta per terminare: manca un solo giorno al derby di Milano. Pioli da un lato e Conte dall’altro, sono alle prese con gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico rossonero dovrebbe ritrovare Ibrahimovic in attacco, così come potrà di nuovo contare su Bennacer a centrocampo. Conte invece, non avrà a disposizione, con ogni probabilità, il suo portiere e capitano Handanovic, il quale potrebbe andare in panchina. Quest’ultimo, come accaduto a Udine, verrà sostituito da Padelli. Davanti dovrebbe esserci Eriksen insieme a Lukaku, con Sanchez in panchina e Lautaro squalificato. Di seguito, le probabili formazioni.

Inter (3-5-1-1): Padelli; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Eriksen; Lukaku. All. Conte.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic. All. Pioli.