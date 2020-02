Derby, Guly: “Partita difficile per entrambe, tifo per…”

MILANO – I microfoni di TMW, a poche ore dal fischio d’inizio di Inter-Milan, hanno intervistato un doppio ex come Andres Guglielminpietro, noto semplicemente come Guly: “Al di là della classifica, rimane una partita dura per entrambe le squadre. L’Inter ha speso tanti soldi, ma l’assenza di Lautaro è pesante. Dall’altra parte Ibrahimovic ha avuto un grande effetto sul Milan. Chi vince? Non ne ho idea e non faccio il tifo per nessuno. Anzi, lo faccio per tutte e due. Mi piace vedere la partita, ho amici in entrambe le società, sto bene ogni volta che vengo a Milano, mi trattano da dio da un lato e dall’altro. Qui in Argentina sarebbe inimmaginabile”.