De Sisti ricorda Prati: “Campione silenzioso, al Milan ha trovato gloria”

MILANO – Due giorni fa ci ha lasciati Pierino Prati, grande campione della storia milanista. Ai microfoni di TMW ne ha parlato Giancarlo De Sisti, suo ex compagno di squadra alla Roma: “Quella della sua scomparsa è stata una notizia tristissima. Prati è sempre stato un campione silenzioso e tutto ciò che ha fatto lo ha fatto con pieno merito. Al Milan è stato protagonista di un’avventura meravigliosa, aveva una squadra di primo livello, e soprattutto aveva accanto un signorino come Rivera che gli forniva a getto continuo gli assist. Al Milan Pierino ha ottenuto grande gloria”.

