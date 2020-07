Damiani: “Lazio favorita anche senza Immobile e Caicedo, Milan poco concreto”

MILANO – Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Oscar Damiani, doppio ex di Lazio-Milan, ha parlato della sfida in programma domani sera all’Olimpico: “La Lazio senza i suoi due suoi migliori attaccanti dovrà giocare un calcio veloce. Correa e Luis Alberto sanno palleggiare e sono pericolosi con gli inserimenti. Il Milan fa fatica a concretizzare, manca un grande attaccante. Con Ibra può migliorare ma mancano i campioni che possono determinare le partite. Ibra non è più un giovane, anche se la sua personalità e prestanza in area di rigore hanno contribuito a dare più fiducia alla squadra contro la Spal. Il carisma di Ibra può aiutare i compagni. La Lazio però si gioca le ultime speranze di raggiungere la Juve: dovrà cercare di vincere a tutti i costi e secondo può farcela. Vedo i biancocelesti favoriti e mi aspetto una bella partita, con tanti gol”.

