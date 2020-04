Dall’Inghilterra – Il Milan prepara 40 milioni per Torreira

MILANO – Negli ultimi giorni è riemersa per il Milan la pista che porta a Lucas Torreira, centrocampista dell’Arsenal già corteggiato durante la scorsa estate. L’indiscrezione ha trovato conferma in Inghilterra, dove l’autorevole quotidiano ‘Sun’ ha confermato il forte interesse del Milan, aggiungendo persino che il club rossonero sarebbe pronto ad offrire 40 milioni di euro ai Gunners. Torreira, dal canto suo, gradirebbe il ritorno in Italia e l’opportunità di approdare al Milan lo affascina, tanto che i dirigenti meneghini sembrano essere piuttosto ottimisti sulla buona riuscita dell’affare.

