Dall’Inghilterra – Chelsea, Bakayoko sul mercato. Il francese sogna il Diavolo…

MILANO – Nei giorni scorsi alcuni rumors di mercato hanno ipotizzato il ritorno di Tiémoué Bakayoko al Milan. Indiscrezioni che hanno trovato dei riscontri in Inghilterra. Stando infatti al Daily Mail, il centrocampista francese vorrebbe davvero tornare all’ombra del Duomo e il Milan, dal canto suo, starebbe concretamente prendendo in considerazione questa possibilità. Il classe ’94 ha vestito la maglia rossonera nella scorsa stagione, giocando un campionato da grande protagonista. Al di là di alcuni atteggiamenti del tutto fuori luogo, sul campo ha dimostrato di essere un giocatore di livello ma il Milan non lo ha riscattato a causa dell’alta richiesta economica del Chelsea: 40 milioni di euro.

Tuttavia, una volta rientrato a Londra, Bakayoko è stato ceduto nuovamente in prestito, questa volta al Monaco, e al termine della stagione farà di nuovo ritorno in Inghilterra. E’ chiaro ormai come il Chelsea non punti sul francese e, nella prossima sessione di calciomercato, tenterà di venderlo a titolo definitivo anche per finanziarie l’acquisto di Sancho, vero sogno di Abramovich. Il Milan resta una destinazione concreta per Bakayoko, ma bisogna tenere in considerazione i costi: il prezzo del suo cartellino e il suo ingaggio potrebbe essere al di fuori dei nuovi limiti imposti da Elliott.

