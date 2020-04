Dalla Spagna sicuri: Rakitic al Milan. Ma cosa ne pensa Gazidis?

Un signor giocatore. Uno del livello di Zlatan Ibrahimovic. Uno che farebbe ancora la differenza là in mezzo al campo. Ma Ivan Rakitic, che a giugno lascerà quasi certamente il Barcellona, ha 32 anni (compiuti il 10 marzo) e un ingaggio da 8 milioni di euro netti a stagione. Due parametri fuori dalle logiche rossonere di oggi. Non corrispondendi al progetto di Ivan Gazidis che vuole giocatori giovani, da costruire, da far crescere e che economicamente parlando non vogliano troppo, anzi poco. Non più di 2, massimo 3 milioni netti a stagione. A questo si aggiunge una valutazione non inferiore ai 20 milioni di euro. Insomma gli ostacoli sono tanti, forse troppi…

Ma come si fa a vincere così? Leonardo, Gattuso, Maldini più volte e anche Boban. prima di essere messo alla porta sono stati chiari. Servono giocatori come Ibrahimovic per provare a tornare a fare il Milan, costruire una squadra vincente.

Rakitic sarebbe un giocatore perfetto per il Milan, per il suo centrocampo con sempre meno qualità. Il croato sarebbe l’uomo di esperienza, il giocatore capace di prendere per mano tanti giovani, Bennacer in primis, e guidarli. Una guida costosa ma decisamente necessaria per il bene del Milan. Gazidis e il Fondo Elliott dovranno parlarne, ragionarci e decidere.

Ma in fretta perchè potrebbe esserci da battere la concorrenza dell’Inter di Conte e anche quella del Siviglia: il giocatore vorrebbe tornare, ma al momento il suo stipendio è fuori portata per gli andalusi.