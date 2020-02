Dalla Spagna – Milan, ritorno di fiamma per Modric. A fine stagione si svincolerà dal Real…

MILANO – E’ una vera e propria bomba di mercato quella lanciata dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, secondo cui Luka Modric e il Real Madrid avrebbero definitivamente deciso di separarsi a fine stagione. I Blancos riporteranno alla base Ceballos, Van de Beek e Odegaard, mentre l’ex Pallone d’Oro si svincolerà a parametro zero. Modric è infatti in scadenza di contratto e, nella prossima estate, potrà esser ingaggiato senza pagare il cartellino. Sempre stando ai media spagnoli, il Milan sarebbe pronto a rifarsi sotto dopo i tentativi dello scorso agosto.

Modric compirà 35 anni a settembre, ma è da tempo un pallino della società rossonera – soprattutto di Boban – e, dal canto suo, non ha mai nascosto un certo gradimento nei confronti del Milan. Qualora fosse disposto a ridursi l’attuale ingaggio (circa 9 milioni l’anno), l’affare diventerebbe davvero fattibile. Insomma, prenderlo a costo zero è un’ipotesi che stuzzica – e non poco- la fantasia dei dirigenti milanisti.