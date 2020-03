Dalla Germania – Milan su Gotze, occasione a costo zero. Ma occhio a Inter e Napoli…

MILANO – Clamorosa indiscrezione di mercato lanciata da ‘Bild‘, autorevole giornale tedesco secondo cui il Milan potrebbe prendere Mario Gotze al termine della stagione. Il trequartista ha il contratto in scadenza col Borussia Dortmund ed ha già deciso di non rinnovare. Di conseguenza, si svincolerà e potrà essere ingaggiato a parametro zero. Non solo, ma Gotze avrebbe già manifestato il proprio apprezzamento circa la possibilità di approdare in Italia. Insomma, una vera e propria occasione di mercato da non farsi sfuggire. Tuttavia, occorre fare i conti con una concorrenza agguerrita. Sul classe ’92, infatti, ci sono anche l’Inter e il Napoli.

