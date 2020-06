Dalla Germania – Milan, è fatta per Rangnick. E spunta il budget mercato…

MILANO – Valentina Maceri, giornalista del quotidiano tedesco Bild, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it della trattativa fra il club rossonero e Ralf Rangnick: “In Germania ormai diamo l’affare per fatto. Rangnick andrà sicuramente al Milan e proverà anche a portarsi dietro qualche giocatore del Lipsia. Si parla di Upamecano e di Schick. Il Lipsia quest’ultimo vorrebbe riscattarlo ma la Roma vuole troppi soldi, di conseguenza Rangnick proverà a portarselo al Milan. Il club rossonero gli darebbe 75 milioni circa di budget per il mercato, oltre ai giocatori sopracitati si parla anche di Rashica: lascerà il Werder Brema al 100%. Rangnick lo conosce molto bene ed ha buoni rapporti col suo procuratore”.

