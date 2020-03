Dalla Germania – Clamoroso, Rangnick verso il no al Milan

MILANO – Dalla Germania arriva una chiara, forte e netta smentita alle voci che danno per fatto l’accordo fra il Milan e Ralf Rangnick in vista della prossima stagione. Stando infatti a ciò che riferisce ‘Sky Sport DE’, il tedesco non sembrerebbe intenzionato ad accettare la panchina rossonera. Insomma, l’interesse del Milan resta concreto ma, al momento, non pare essere particolarmente corrisposto.

