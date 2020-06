Dalla Francia – Il Marsiglia mette Thauvin sul mercato. Milan, ci riprovi?

MILANO – Giunge direttamente da L’Equipe, autorevole quotidiano francese, l’indiscrezione secondo cui il Marsiglia avrebbe deciso di vendere Florian Thauvin, esterno offensivo classe 1993. Il suo contratto scadrà tra un anno, quindi un eventuale acquirente potrà provare a giocare al ribasso col prezzo. Lo scorso anno Thauvin era finito anche nel mirino del Milan, che ora potrebbe fare un nuovo tentativo per portarlo all’ombra del Duomo. Il francese sarebbe perfetto come ala in un 4-2-3-1 o in un 4-3-3: è un giocatore di talento, da tempo finito nel giro della nazionale, ed ha ormai acquisito la maturità necessaria per grandi palcoscenici.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live