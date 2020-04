Dalla Francia – Icardi al Milan? Leonardo non ci sta: avviati i contatti per il riscatto

MILANO – Da alcuni giorni è entrato nell’orbita rossonera il nome di Mauro Icardi. L’attaccante argentino, protagonista di tanti derby della Madonnina con la maglia dell’Inter, ora piace molto al Milan, pronto a sondare il terreno qualora il Psg non lo riscattasse. La scorsa estate, infatti, Icardi è stato ceduto al club francese in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro. Riscatto che, fino a pochi giorni fa, sembrava quasi impossibile. Invece, stando a ciò che riferisce l’emittente francese ‘RMC’, Leonardo, direttore sportivo del Psg ed ex dirigente rossonero, avrebbe avviato i contatti con Wanda Nara, moglie e manager del centravanti, per trovare un accordo sulla permanenza.

Leonardo sembra quindi davvero intenzionato a trattenere Icardi, garantendogli un ruolo da protagonista nell’attacco del Psg per la prossima stagione (non a caso andrà via Cavani). Nei prossimi giorni dovrebbero dunque ripartire i contatti con l’Inter per discutere del riscatto.

