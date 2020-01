Dal Portogallo – Offerta ufficiale del Milan per Florentino, ma il Benfica…

MILANO – In cima alla lista dei desideri dei dirigenti milanisti c’è il nome di Florentino Luis, giovane talento del Benfica. Il Milan si è già mosso concretamente, non limitandosi a semplici sondaggi. Stando infatti a ciò che riferisce il portale portoghese ‘record.pt’, la società rossonera ha presentato una proposta ufficiale al Benfica: prestito oneroso a 4,5 milioni di euro per un anno e mezzo, con diritto di riscatto fissato a 50 milioni. L’offerta, però, sarebbe già stata rispedita al mittente dai lusitani, i quali sarebbero intenzionati a blindare Florentino Luis almeno fino al termine di questa stagione.