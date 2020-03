Dal Portogallo – Milan, derby di mercato per un giovane portiere

MILANO – E’ rimbalzata oggi, direttamente dal Portogallo, l’indiscrezione secondo cui il Milan avrebbe messo gli occhi su Luís Maximiano, portiere classe 1999 dello Sporting Lisbona. Cresciuto proprio nel settore giovanile del club andaluso, Maximiano ha saputo conquistare la maglia da titolare nel corso di questa stagione, prendendo il posto di Ribeiro. Stando a ciò che riporta ‘O Jogo’, il Milan lo considererebbe un valido sostituto di Gigio Donnarumma, destinato alla cessione. Tuttavia, sul portiere portoghese c’è anche l’Inter, in cerca a sua volta di un vice-Handanovic. Insomma, in estate potrebbe andare in scena un vero e proprio derby meneghino di calciomercato.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live