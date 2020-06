Dal Brasile – Milan, interesse concreto per Caio Roque

MILANO – Una delle priorità del Milan per la prossima finestra di mercato è l’acquisto di un terzino sinistro a cui affidare il ruolo di vice-Theo Hernandez. Al momento, uno dei principali obiettivi della dirigenza meneghina risponde al nome di Caio Roque, in forza al Flamengo. Ai microfoni di MilanNews.it lo ha confermato Vene Casagrande, giornalista brasiliano di ‘Jornal o dia’.

LE SUE PAROLE – “Da quello che mi risulta, il Milan monitora costantemente Caio Roque. E’ un giocatore davvero molto promettente. Si tratta di un interessante laterale mancino, con caratteristiche molto simili a quelle del primo Marcelo. Tuttavia credo che il Flamengo, nonostante l’emergenza per il Covid, non abbasserà di molto i prezzi dei propri giocatori”.

