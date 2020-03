Daino: “Milan, se parte Donnarumma punta su Sirigu”

MILANO – Contattato dai microfoni di TMW Radio, Daniele Daino, ex difensore rossonero, si è espresso sulla possibile cessione di Donnarumma da parte del Milan: “Dipenderà tutto dalla proprietà e dal progetto che ha in mente. Credo che la proprietà non voglia alzare l’asticella degli ingaggi. Il problema sta proprio nell’ingaggio di Gigio. Eventuale sostituto? Portieri all’altezza della situazione ce ne sono, andrei a prendere Sirigu del Torino, per ingaggio e continuità di prestazioni”.

