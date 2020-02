Da Mertens a Gotze, da Modric a Thiago Silva: quante occasioni a costo zero per giugno!

MILANO – Si è appena chiuso il mercato di gennaio, ma quello estivo già si annuncia effervescente. In giro per l’Europa, infatti, ci sono grandissimi giocatori in scadenza di contratto, che potranno essere ingaggiati a parametro zero. Vere e proprie occasioni di calciomercato, che le società più ambiziose cercheranno di cogliere per rinforzare i rispettivi organici. Il Milan, dal canto suo, ha già nel mirino Luka Modric, che si svincolerà dal Real Madrid. Al tempo stesso, però, il club rossonero dovrà sopperire alla partenza di Giacomo Bonaventura, sempre più lontano dal rinnovo.

Di seguito, la lista dei migliori calciatori che a fine stagione si libereranno a costo zero: Cavani, Vertonghen, Garay, Nacho, Thiago Silva, Modric, Matic, Gotze, Mertens, Callejon, Bonaventura, Dzyuba, Matuidi, Stambouli, Willian, Pedro, David Silva, Meunier, Kurzawa, Giroud.