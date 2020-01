Da Brescia…a Brescia: Ibra torna dove ha segnato il primo gol in Serie A

MILANO – Da Brescia…a Brescia. Zlatan Ibrahimovic, confermatissimo da Stefano Pioli nella formazione titolare per la partita di questa sera, torna al Rigamonti: lo stadio nel quale ha segnato il suo primo gol nel campionato italiano. Era il 12 settembre 2004, il centravanti svedese indossava la maglia della Juventus che vinse per 3-0 quella sfida (le altre due reti furono realizzate da Nedved e Trezeguet). Quel giorno Ibra mise a segno il primo dei 123 gol fatti in Serie A con Juve, Inter e Milan. Questa sera, Zlatan cercherà di ripetersi per continuare a guidare il Diavolo verso il ritorno in Europa.