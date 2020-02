Cutrone: “Sono legatissimo al Milan. Ibra? Sa fare tutto”

MILANO – Stasera Patrick Cutrone sfiderà il suo passato. Il centravanti della Fiorentina, cresciuto nel vivaio rossonero, affronterà il Milan al Franchi nella sfida valida per la 25esima giornata di campionato. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di SportWeek, Cutrone ha parlato del suo legame col club meneghino: “Forse è meglio affrontare il Milan a Firenze, piuttosto che a San Siro. E’ una squadra a cui cui tengo ancora tantissimo. Sarà bello incontrare i miei vecchi compagni e i tifosi, che mi hanno sempre fatto sentire il loro affetto. Ibra? Sa e può fare tutto. E’ Ibra, un campione assoluto: non c’è bisogno di dire altro”.

