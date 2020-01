Cutrone: “Sheva e Inzaghi i miei idoli, contro l’Inter non sarà una sfida come le altre”

MILANO – Patrick Cutrone, ex centravanti del Milan oggi in forza alla Fiorentina, è stato intervistato dal sito ufficiale della società viola: “Mi sto trovando benissimo, la squadra è fantastica e la città bellissima. Sarà veramente bello viverci. Prima di arrivare sapevo che non c’era tranquillità, quindi sono contento che abbiamo vinto queste partite fondamentali dimostrando che siamo un bel gruppo. In Inghilterra sono cresciuto, ma ora non penso né al passato né al futuro. Guardo solo al presente: penso partita dopo partita per dimostrare il mio valore”.

SUI SUOI IDOLI – “Non ne avevo uno soltanto, ne seguivo diversi: Shevchenko, Inzaghi, Van Persie Drogba…tutti grandissimi campioni”.

SU INTER-FIORENTINA DI COPPA ITALIA – “Sarà una sfida piena di emozioni, in particolare per me che sono cresciuto nel Milan. Ma ora dobbiamo pensare alla partita di sabato in campionato contro il Genoa: è molto importante”.