Cutrone: “Ecco perché ho scelto la Fiorentina”

MILANO – Patrick Cutrone, centravanti della Fiorentina e grande ex rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SportWeek, il settimanale della Gazzetta dello Sport: “La Fiorentina è una squadra che mi ha sempre affascinato per la sua storia, per i campioni come Batistuta che ci sono passati e per la sua tifoseria appassionata. Inoltre Firenze è una città splendida. Vlahovic? Secondo me ci completiamo. Io attacco di più lo spazio, lui viene più incontro a farsi dare il pallone. Mi piacerebbe giocarci assieme. Però c’è Chiesa, poi sta per rientrare Ribery: ci sono tanti giocatori bravi e la concorrenza è molta”.

