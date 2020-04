MILANO – Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Hernan Crespo, ex attaccante del Milan oggi allenatore del Banfield, ha parlato delle sue future ambizioni professionali: “Sarebbe bello allenare le squadre in cui ho giocato, mi piacerebbe molto tornare a San Siro, sempre che non lo tirino giù. Sogno tutti i giorni di tornare dentro quello stadio: è un posto davvero magico”.

