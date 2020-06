Cravero: “Il Milan ha sottovalutato Gattuso. Quando è andato via…”

MILANO – L’ex difensore Roberto Cravero, oggi telecronista di Dazn, ha parlato di Gennaro Gattuso ai microfoni di Tuttomercatoweb: “Il Milan lo ha sottovalutato. Quando è andato via si pensava che la squadra potesse andare meglio con un nuovo allenatore, invece abbiamo visto che i migliori risultati sulla panchina rossonera, in questi ultimi anni, li ha ottenuti proprio Gattuso. Quando è arrivato a Napoli c’era tanto da ricostruire e lui ci è riuscito molto bene. La cosa più importante è che lui ha il rispetto dei suoi giocatori: si vede che quando scendono in campo riconoscono il lavoro del loro tecnico”.

