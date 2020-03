Costacurta: “Mi piace l’idea dei play-off, si potrebbero fare anche a 6 squadre”

MILANO – L’ex difensore rossonero Alessandro Costacurta, ai microfoni di Sky Sport, si è espresso sulla possibilità che si svolgano i play-off per assegnare lo Scudetto: “Io lo farei tra le prime quattro, ma sono aperto anche all’ipotesi di farlo a sei squadre. Chiaramente, nello stabilire il regolamento bisognerebbe tenere conto delle posizioni in classifica. A me piace che le prime due vengano premiate, ma i play-off che premiano le migliori classificate vanno in quella direzione. Questa è un’emergenza, a me piace come ipotesi, ad altri no. Io però amo certi sport americani dove i play-off sono di casa”.

