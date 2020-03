Corvino: “Il Milan tornerà grande, ma serve tempo”

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di TMW, Paolo Corvino, ex dirigente della Fiorentina, ha commentato anche la delicata situazione societaria del Milan: “Il caos attorno al Milan? Quando ci sono dei cambi netti all’interno della società, questi cicli movimentati possono creare confusione e disagi. Tuttavia, nel vissuto di un club ci sono anche momenti travagliati. Il Milan secondo me ritroverà la quiete e tornerà ad essere grande, però bisogna avere pazienza poiché il percorso di ricostruzione richiede tempo”.

