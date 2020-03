Coronavirus, Weah: “Sono preoccupato, nessuno sa cosa stiamo affrontando”

MILANO – Intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, George Weah, ex campione del Milan, ha commentato la pandemia che si è diffusa a causa del Coronavirus: “Sono molto triste, ho saputo anche che Paolo Maldini e suo figlio sono stati contagiati. Il mio pensiero e il mio affetto più sincero vanno a lui e a tutte le famiglie colpite dal virus e che stanno soffrendo. Spero che Paolo e Daniel possano rimettersi rapidamente. Sono tante le squadre di calcio che hanno problemi, ma questo adesso è un aspetto marginale. Ora c’è in gioco la salute, il bene più prezioso. Sono molto preoccupato perché nessuno sa che cosa stiamo affrontando”.

