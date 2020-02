Coronavirus – Uva: “Le competizioni calcistiche verranno bloccate se la situazione precipiterà”

MILANO – Contattato dai microfoni di ‘Rai Radio Uno Sport’, Michele Uva, vicepresidente dell’Uefa, ha parlato della possibilità – seppur ancora remota – di sospendere le competizioni calcistiche a causa dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus: “Cerchiamo di non fermarci, il percorso sportivo verrà bloccato solo se la situazione precipiterà. Siamo in una fase d’attesa, monitoriamo Paese per Paese, il calcio deve seguire le indicazioni governative dei singoli Stati”.

