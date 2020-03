MILANO – Durante la scorsa settimana Fatih Terim, ex allenatore del Milan oggi alla guida del Galatasaray, è stato colpito dal Coronavirus, tanto da esser ricoverato in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni sono notevolmente migliorate e oggi è stato dimesso. Il tecnico turco dovrà osservare un periodo di quarantena domiciliare per quattordici giorni.

