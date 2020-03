Coronavirus, Rui Costa: “Siamo in un periodo complicato, soffro per l’Italia”

MILANO – Manuel Rui Costa, ex campione del Milan e attuale dirigente del Benfica, compie oggi 48 anni. Attraverso un messaggio pubblicato sul sito ufficiale del club andaluso, Rui Costa ha parlato della situazione di emergenza che tutto il mondo sta attraversando: “Viviamo tutti un momento difficile che sicuramente nessuno di noi avrebbe immaginato. Un pensiero va a tutti coloro che sono in prima linea nella lotta contro questo nemico invisibile e, naturalmente, alle famiglie e agli amici dei nostri 100 connazionali morti nei giorni scorsi. È in questo contesto di profonda tristezza e di enorme incertezza che scrivo non solo ai tifosi del Benfica, ma a tutti coloro che, in qualche modo, soffrono e temono per la famiglia, gli amici, i conoscenti e persino gli estranei. Non posso fare a meno di ricordare i tanti amici che ho in Italia. Un Paese meraviglioso che ha accolto me e la mia famiglia per 12 anni in un modo che non dimenticherò mai. Oggi l’Italia ha il maggior numero di decessi causati da questa malattia, questa sofferenza fa male a tutti noi”.

