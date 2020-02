Coronavirus – Rinviata la partita fra Ascoli e Cremonese

MILANO – Ascoli-Cremonese, partita del campionato di Serie B in programma oggi pomeriggio alle ore 15, non si giocherà. Stando infatti a ciò che riferisce Sky Sport, il GOS ha deciso di rinviare a data da destinarsi la sfida fra marchigiani e lombardi, a causa della mancanza di misure preventive per il Coronavirus. E’ il primo caso in Italia in cui viene deciso di rimandare una partita a causa del virus che sta terrorizzando il pianeta.

