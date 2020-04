Coronavirus, Paolo e Daniel Maldini sono guariti

MILANO – Nel corso di un’intervista rilasciata sui canali social del Milan, Daniel Maldini ha comunicato di essere ormai guarito dal Coronavirus, così come suo padre Paolo. Entrambi, dopo aver scoperto di essere positivi lo scorso 21 marzo, hanno osservato il periodo di quarantena obbligatoria e oggi non presentano più sintomi. Inoltre, stando alla Gazzetta dello Sport, Paolo ha ricominciato a coordinarsi con Gazidis per occuparsi delle questioni tecniche della squadra rossonera.

