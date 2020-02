Coronavirus – Il Valencia non vuole i tifosi dell’Atalanta

MILANO – L’emergenza Coronavirus, che sta coinvolgendo in particolar modo la Lombardia, sta portando a delle misure di sicurezza anche all’estero, non solo in Italia. Non a caso, il Valencia vorrebbe vietare la trasferta ai tifosi dell’Atalanta per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma il 10 marzo. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma sono alte le probabilità che la volontà del club venga condivisa dalle autorità spagnole e che, di conseguenza, i tifosi bergamaschi non potranno essere presenti allo stadio Mestalla. Inoltre, un giornalista spagnolo presente a San Siro per la partita d’andata, è risultato positivo al test del Coronavirus e ciò, inevitabilmente, ha contribuito ad aumentare il timore generale.

