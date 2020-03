Coronavirus, Giunti: “Uniti in questa battaglia, grazie a medici e operatori sanitari”

MILANO – Federico Giunti, allenatore del Milan Primavera, ha mandato un messaggio tramite il profilo Twitter del settore giovanile rossonero: “Fondazione Milan ha istituito una raccolta fondi per sostenere lo sforzo di AREU, l’agenzia impegnata a sostenere coloro che sono stati colpiti dal Coronavirus in Lombardia. Sostieni insieme a noi chi lavora e lotta ogni giorno per affrontare questa terribile emergenza. Restiamo uniti in questa battaglia al fianco di medici e operatori sanitari, ai quali va il mio più sentito ringraziamento”.

