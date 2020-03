Coronavirus, Gilardino: “Ciò che sta accadendo ci cambierà profondamente”

MILANO – Contattato dai microfoni de ‘La Stampa’, Alberto Gilardino, ex attaccante rossonero, ha detto la sua sull’emergenza che stiamo vivendo per la diffusione del Coronavirus: “Tutto ciò che sta accadendo cambierà il modo di pensare della gente. Penso che questa botta, sotto l’aspetto umano, avrà risvolti positivi. Nelle difficoltà l’Italia sa dare il meglio. Ci sarà grande voglia di rialzarsi. Bisogna pensare in modo positivo e avere un obiettivo concreto per il futuro. E’ il momento di dire grazie a chi ogni giorno fa sacrifici per curare i malati e impedire che l’Italia affondi”.

