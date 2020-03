Coronavirus – Europei a rischio? Infantino: “Non posso escludere nulla…”

MILANO – L’emergenza legata al Coronavirus sta tenendo sotto scacco anche il mondo dello sport, tanto che negli ultimi giorni è emersa persino l’ipotesi che possa essere annullato l’Europeo itinerante in programma a giugno. Ai microfoni di Sky, ne ha parlato il Presidente della Fifa Gianni Infantino: “Euro2020 a rischio? Non posso escludere nulla. Non dobbiamo farci prendere dal panico, ma dobbiamo esaminare attentamente la situazione. Spero che non si vada nella direzione di un annullamento del torneo; inoltre sarebbe difficile emettere un divieto generale dato che la situazione è diversa a seconda delle Nazioni. Tuttavia la salute delle persone è molto più importante di qualsiasi partita di calcio, viene prima di tutto e perciò occorre restare attenti”.

