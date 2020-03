Coronavirus, ecco la proposta di Giuseppe Conte per le manifestazioni sportive

MILANO – Il mondo del pallone è sempre più nel caos per l’emergenza legata alla diffusione, non solo in Italia ma in tutto il mondo, del coronavirus. Come riporta l’Ansa, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha proposto di evitare per tutto il mese di marzo manifestazioni, anche di tipo sportivo, che comportino l’affollamento di molte persone. Se venisse accolta tale idea, si giocherebbero tutte le partite a porte chiuse o, in alternativa, verrebbero direttamente sospese le competizioni.

