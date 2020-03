Coronavirus, Donati: “Preoccupato per un nemico invisibile, soffro per Bergamo”

MILANO – Contattato da Tuttomercatoweb, Massimo Donati, ex centrocampista rossonero oggi viceallenatore del Kilmarnock, in Scozia, ha parlato della pandemia Coronavirus: “In Scozia si segue un po’ quello che succede in Premier League. Proprio come in Inghilterra, la ripresa per il momento è stata fissata al 30 di aprile. In generale c’è la tendenza a seguire la Premier. La situazione in Italia? C’è preoccupazione per un nemico invisibile. I miei genitori li sento più volte al giorno. Penso soprattutto a Bergamo, una città che ho nel cuore e in cui ho molti amici che soffrono. Tutti insieme, uniti, usciranno da questa situazione”.

