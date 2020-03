Coronavirus – Biglia: “Il problema è stato sottovalutato”

MILANO – Intervistato dai microfoni di CNN Radio, Lucas Biglia, centrocampista del Milan, si è espresso sull’emergenza Coronavirus: “Purtroppo non solo è stato sottovalutato il problema, ma in molti non hanno seguito le regole. Siamo arrivati al collasso, oggi i medici lavorano senza sosta. Non solo muore la gente col virus, ma anche persone con altre patologie che non possono avere l’assistenza adeguata. E’ stato giusto fermare il calcio: i calciatori non sono immuni. Il calcio è uno sport nel quale sono in gioco tantissimi interessi, ma ora ci sono altre priorità”.

