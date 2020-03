Coronavirus, Bergomi: “Ecco cosa mi ha detto Maldini”

MILANO – La scorsa settimana Paolo Maldini e suo figlio Daniel sono risultati positivi al Coronavirus. In un’intervista concessa ai microfoni di TMW, ne ha parlato l’ex calciatore Beppe Bergomi: “Ho parlato con Paolo dopo aver saputo della sua positività al Covid19; mi ha detto che sentiva qualcosa di estraneo nel suo corpo durante quei giorni. C’è poco da scherzare in questo momento, la situazione è piuttosto seria. La priorità adesso è la salute, non lo sport. C’è in gioco la vita delle persone”.

