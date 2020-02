Coronavirus – Annullata la conferenza di Pioli

MILANO – A causa dell’emergenza legata al Coronavirus, la conferenza stampa di Stefano Pioli, inizialmente in programma nella giornata di domani, è stata annullata. A riferirlo, attraverso un comunicato sul proprio sito internet, è stato direttamente il Milan: “In ottemperanza alle misure adottate da governo e Regione Lombardia per l’emergenza Coronavirus, AC Milan comunica che domani, sabato 29 febbraio, non si terrà la conferenza stampa del tecnico Stefano Pioli. In alternativa, Milan TV realizzerà alle ore 12.00 un’intervista con l’allenatore del Milan”.

