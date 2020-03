Coronavirus – Ambrosini: “Adesso è necessario il senso del dovere!”

MILANO – Attraverso un post sul suo profilo Instagram, Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato della situazione di grande emergenza che l’Itali sta vivendo a causa della diffusione del Coronavirus: “Per una strana coincidenza 2 delle province in questo momento in zona rossa sono parte della mia vita. Anzi sono la mia vita. Conosco intimamente l’animo profondo, l’orgoglio, la spensieratezza e la semplicità dei miei amici Pesaresi, come ho imparato ad apprezzare negli anni la dignità, l’eleganza, l’ambizione, la serietà dei Milanesi. Nelle loro diversità quello che li ha sempre unite è la voglia di fare , l’innato senso di appartenenza e soprattutto IL SENSO DEL DOVERE. In questo momento così assurdo, delicato, duro, dove la paura e l’incertezza sono entrate prepotentemente nelle vite di tutti appelliamoci a quello! IL SENSO DEL DOVERE ci impone di ATTENERCI SCRUPOLOSAMENTE A QUELLO CHE CI VIENE DETTO da chi ha il solo mezzo per combattere questa situazione: LA CONOSCENZA. Vorrei abbracciare e stringere forte tutti gli amici con cui parlo e i familiari con cui condividiamo ansie e preoccupazioni , ma non è il momento. Ormai sappiamo tutti quello che c’è da fare e soprattutto da NON fare. Ricordiamoci TUTTI INSIEME però, magari con una telefonata in più, con un messaggio in più o solo con un pensiero in più che SI CAZZO….ANDRÀ TUTTO BENE”.