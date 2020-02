Coronavirus – Agnelli: “La priorità è tutelare la salute pubblica”

MILANO – Andrea Agnelli, Presidente della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio 24 esprimendosi sulla possibilità che Juve-Inter venga giocata a porte chiuse: “In questo momento la priorità per il Paese è la tutela della salute pubblica. È evidente che ci sia un dialogo tra le parti, ma qualsiasi decisione dev’essere presa nella tutela della salute pubblica. Il dibattito può essere aperto; l’interruzione del sistema sportivo è molto difficile, il calendario è intasato e sarebbe molto complicato trovare delle date per recuperare”.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live