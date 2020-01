Coppa Italia – Niente conferenza: Pioli parlerà soltanto a Milan Tv

MILANO – Lo aveva detto Stefano Pioli: “Il mese di gennaio sarà fondamentale per la nostra stagione”. E il Milan, sinora, lo ha affrontato alla grande, con quattro vittorie e un pareggio fra Serie A e Coppa Italia. Domani sera ci sarà l’ultima partita del mese, per decretare chi parteciperà alle semifinali di Coppa. Il tecnico rossonero, come sempre avviene in queste occasioni, non parlerà in conferenza stampa, ma presenterà la gara col Torino in un’intervista esclusiva ai microfoni di Milan Tv.